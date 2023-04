Sebastian z "Chłopaków do wzięcia" oznajmił radosne wieści. Sprawdzi się w nowej roli

Kim jest Sebastian z "Chłopaków do wzięcia"?

Sebastian z "Chłopaków do wzięcia" jest znany ze swojego ekologicznego podejścia do życia. Mężczyzna uwielbia przebywać na łonie natury, jest też mocno uduchowiony i często medytuje na werandzie swojego domu lub na polanie w lesie nieopodal. Bardzo ważne jest dla niego to, aby przyszła wybranka podzielała jego fascynację. Niestety już od kilku lat szuka jej bezskutecznie.