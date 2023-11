Sekretny składnik sernika. Wychodzi aksamitny i pyszny

Szybki i pyszny sernik. Przygotowanie krok po kroku

Obierz gruszkę i zetrzyj ją na tarce o małych oczkach. Nie odsączaj soku, ponieważ to on jest nośnikiem wyjątkowego smaku. Do gruszki dodaj serek mascarpone, cukier puder i ekstrakt waniliowy. Wymieszaj, aż masa stanie się gładka. Na dnie foremki umieść pokruszone ciasteczka i wylej na nie gotową masę. Wstaw do lodówki na co najmniej dwie godziny. Po tym czasie jest gotowy do podania.