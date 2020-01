WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Sekrety buduaru. Eleganckie szlafroczki i peniuary do 70 proc. taniej Dawniej szlafroki i peniuary były staranie kryte przed wzrokiem niepowołanych osób. Okrywały ciało, zapewniały ciepło i gwarantowały choć odrobinę komfortu w chwilach, kiedy można było zrzucić ciasny gorset. Dziś koronkowy szlafrok czy powabny peniuar to eleganckie i kobiece okrycia bieliźniane. Peniuary i szlafroczki Koronkowe cudeńka z wybiegów mody bieliźnianej to nie tylko biustonosze i skąpe majtki. Elegancki blichtr koronek warto docenić, kiedy wybieramy szlafrok lub jego lżejszą, delikatniejszą odmianę – peniuar. Ich zwiewność świetnie podkreśla kobiecy urok, a lekko prowokacyjny charakter przykuwa wzrok. O takich szlafroczkach trudno zapomnieć! Elegancki szlafrok różni się od modelu kąpielowego materiałem i krojem. Te, które wkładamy po kąpieli, są najczęściej wykonane z grubszych, puchatych tkanin. Przytulne, miłe w dotyku i lekkie – doskonale otulają ciało i są bardzo wygodne. W eleganckie wersje są uszyte z jedwabiu, lekkich dzianin, tkanin o satynowym połysku, koronek i tiulu. Takie modele bielizny sprawiają, że relaks przed snem lub leniwy poranek nabierają nowej wartości. Koronkowe elementy bielizny i odzieży podnoszą naszą samoocenę i poprawiają samopoczucie. Spraw sobie odrobinę luksusu Mówi się, że rutyna bieliźniana jest równie zabójcza, co noszenie codziennie tego samego zestawu ubrań. To nic, że piękną bielizną nie da się zbyt często chwalić. Sekretne działanie koronkowych peniuarów i zwiewnych szlafroczków tkwi w tym, że dodają gracji i wdzięku, a my czujemy się w nich bardzo kobieco. Najpiękniejsze, starannie uszyte modele z materiałów wysokiej jakości to niestety dość duży wydatek, ale dla was wyszukaliśmy kilka takich szlafroków i peniuarów w cenie niższej nawet o 70 proc. Warto się spieszyć, bo druga tak atrakcyjna okazja na zakup luksusowej bielizny może się szybko nie trafić. Moda bieliźniana niczym z dawnego pałacu Strój poranny, wieczorny i nocny to często wyciągnięty T-shirt lub wysłużona piżama. Może twoim noworocznym postanowieniem mógłby być cel w postaci zadbania o schludny i elegancki wygląd także tej części garderoby? Nawet jeśli cenisz sobie sportowy luz, czas po pracy spędzasz w dresie, warto zainspirować się kobiecymi koszulkami, body, piżamkami czy bielizną osobistą w wyjątkowym stylu. Takie modele bielizny powinny się znaleźć w szafie każdej kobiety. Na marginesie: elegancka, nieerotyczna bielizna nocna to dobry prezent dla bliskiej kobiety. Z piżamy z materiału miękkiego niczym piórka ucieszy się mama lub babcia, a urok upominku w postaci satynowego szlafroka tkwi np. w tym, że najczęściej ma rozmiar uniwersalny. Taki upominek nigdy nie będzie za ciasny, czyli znika problem w doborze rozmiaru bielizny na prezent!