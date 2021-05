Seks ludzi dojrzałych. "Organem seksualnym jest mózg"

Ale wracając do menopauzy jako momentu przejścia, to oprócz tych obiegowych, wymienionych przed chwilą, wiążą się z nią pewne wyobrażenia. Tak jak mówiłam o babciowaniu, tak drugim schematem jest przekonanie, że po menopauzie kobieta traci zainteresowanie seksem. Badania pokazują, że jest zupełnie inaczej i jest to sprzężone z tym, czy kobieta przed menopauzą lubiła seks i zdążyła znaleźć w nim przyjemność, czy nie. Potwierdzają to moje pacjentki. Jeśli kobieta nie odkryła zmysłowej przyjemności w seksie, to nawet z pewną ulgą wchodzi w nową rolę i jako kobieta dojrzała nie będzie eksplorować i otwierać się na przyjemność seksualną. A kobiety, które lubiły seks docenią z ulgą, że wreszcie mogą przestać obawiać się ciąży, są w postawie wdzięczności wobec ciała, które jest sprawne, mogą przestać się nad nim pastwić, aplikując mu mordercze diety i treningi, przestać je nieustająco oceniać, mogą je po prostu bardziej polubić, bo stają się "niewidzialne". A co to oznacza? Zastąpię to terminem "wolności od" odnoszenia się do kategorii atrakcyjności do "wolności do" świadomych wyborów. Ciało kobiety dojrzałej nie podlega już surowej ocenie społecznej, ale też autoocenie. Mamy większe szanse siebie polubić, być wdzięczne za to, że jesteśmy sprawne, że jesteśmy zdrowe.