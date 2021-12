Seks na jedną noc. "Nie można spodziewać się czegoś więcej"

Zdaniem Katarzyny Szymańskiej one night stand (ang. jednorazowa przygoda erotyczna) to nie jest dobry sposób na szukanie partnera czy partnerki. – Oczywiście zdarza się, że ludzie, którzy niespodziewanie lądując razem w łóżku decydują się na to, by poznać się lepiej, bliżej i w efekcie budują bliższą relację – mówi psycholożka.