Seks-skandal w USA. Ksiądz składał niemoralne propozycje

Choć liczyły na duchowe wsparcie, otrzymały coś zupełnie innego. Kobiety należące do katolickiej parafii Our Lady of the Lake w miejscowości Lake Ozark w Alabamie, udały się do spowiedzi, podczas której otrzymały seksualne propozycje od księdza - kapłana Ignazio Mediny. Po wszystkim postanowiły zgłosić to odpowiednim organom w USA.