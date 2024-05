Przedstawiciele wszystkich partii ruszyli do wyścigu o miejsce w europarlamencie. Przeciwnikiem Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która startować będzie w okręgu warszawskim, jest Sławomir Ćwik.

Post został zauważony przez internautów i polityków, w tym samą Ewę Zajączkowską-Hernik, która poczuła się wywołana do tablicy. Mimo że poseł usunął wpis, rzeczniczka Konfederacji dysponowała zrzutem ekranu, który udostępniła na swoim profilu, odnosząc się do sprawy.

"Szanowna Pani Ewo - ja Pani zdjęcia na baner nie wybierałem. To Pani zdecydowała i cel Pani osiągnęła - jest dyskusja i ludzie komentują, jak komentują. Moje skojarzenie było związane z chodzeniem za własnymi sprawami, ale jak widzę komentarze, to jestem w mniejszości. Miłego dnia" (pisownia oryginalna - przyp. red.) - napisał.

"Ja wybierałam to zdjęcie, jest ładne, eleganckie i z klasą. W przeciwieństwie do pana" - skwitowała na koniec rzeczniczka Konfederacji.

Do dyskusji włączyli się także inni politycy. "Nasza kandydatka z Warszawy, Ewa Zajączkowska, idzie do europarlamentu (...). Tymczasem posłowie Trzeciej Drogi, zamiast walczyć o bezpieczeństwo naszych kobiet, wolą je obrażać" - skwitował Krzysztof Rzońca, Sekretarz Krajowy Nowej Nadziei. Swojego zdania nie omieszkał też wyrazić Roman Giertych. "Radzę skasować ten wpis. Jest obrzydliwy" - napisał.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl