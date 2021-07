Self care. Gdy zdrowie staje się obsesją. "Żyją w nieustannym lęku o siebie"

Tak, ale większość z nas na co dzień nie przeżywa silnego, czasem wręcz paraliżującego lęku o zdrowie i nie obawia się śmierci, dlatego większość w taki stan nie popada. Często obsesyjne zajmowanie się własnym zdrowiem dotyka osoby cierpiące z powodu perfekcjonizmu – celowo używam słowa cierpienie, ponieważ kliniczny perfekcjonizm sprawia, że człowiek naprawdę bardzo się męczy. Perfekcjoniści poruszają się po krańcach kontinuum, czyli wyznają zasadę "wszystko albo nic". W ich przekonaniu można robić różne rzeczy w życiu tylko na 100 procent, a jak coś nie jest na 100 proc., to w ogóle się to nie liczy. Czarne albo białe. W ich świecie nie ma odcieni szarości, co powoduje, że u perfekcjonisty dbanie o siebie ma wymiar absolutny.