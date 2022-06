Selma Blair kończy 50 lat. Dotychczasowe życie aktorki nie było usłane różami

"Kiedy piłam, nie wiedziałam, jaki dramat mnie spotka, ale wiedziałam, że będzie to dramat, który poczuję. Potrzebowałam go. Cieszyłam się na niego. To zawsze była moja droga ucieczki" - napisała Selma Blair. Ujawniła, że pierwszy raz "upiła się" w wieku 7 lat.