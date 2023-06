Sen o nagości. Oto jego ukryte znaczenie

Jak sen o nagości odnosi się do wstydu?

Nagość we śnie może również wiązać się z uczuciem wstydu lub hańby – niekoniecznie związanej z ciałem jako takim. Może to oznaczać niepokój w związku z ujawnieniem swoich wad, niepewności czy niedoskonałości. Lub przeciwnie: sen o nagości może symbolizować pragnienie bycia autentycznym i prawdziwym. Odnosi się wówczas do chęci pokazania innym swojej prawdziwej natury, bez udawania lub maskowania.