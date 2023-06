Sennik. Najbardziej złowróżbne sny. Ostrzegają przed chorobą i śmiercią

Sen o wypadających zębach

To najbardziej nieprzyjemny i przerażający sen ze wszystkich, a co gorsza – może być bardzo realistyczny. We śnie śniący obserwuje, jak wypada mu jeden lub kilka zębów albo sam je sobie wyrywa. Taki sen uchodzi powszechnie za omen śmierci kogoś bliskiego. Gdy wypadają przednie zęby, umrze ktoś młody, trzonowce oznaczają starszą osobę. Jeśli we śnie dodatkowo pojawia się krew, to znak, że umrze krewny. Sen o wypadających zębach cieszy się złą sławą już od wieków. Pojawia się w sennikach z czasów starożytnej Grecji, Rzymu, a następnie Bizancjum.