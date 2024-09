Sfotografowali ją na ulicy. Spacerowała w plisowanej mini

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to czas, gdy miasto gości wybitnych aktorów, reżyserów i producentów filmowych. To również nie lada gratka dla miłośników mody. Można podpatrzeć nie tylko kreacje z czerwonego dywanu, ale i codzienne stylizacje wielu gwiazd. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na Sydney Sweeney, która znów zachwyciła. To kolejny dowód na to, że doskonale łączy swoje aktorskie umiejętności z wyjątkowym wyczuciem stylu.