Siedem lat temu zabiła matkę. Opublikowała pierwsze zdjęcie na wolności

Gypsy Rose Blanchard nie żałuje, że namówiła chłopaka do zabójstwa swojej rodzicielki. - Gdybym miała wybór: zostać w więzieniu albo z powrotem z mamą, wybrałabym więzienie. Nie jestem wolna, ale uwolniłam się od przemocy, kolejnych operacji i bólu. No i najadam się do syta - mówiła Gypsy w dokumencie "Kochana mamusia...".