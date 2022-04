Matka wmawiała jej choroby. Skończyło się tragedią

Gypsy Rose Blanchard miała 24 lata, gdy z poznanym przez internet chłopakiem Nicholasem Godejohnem zabiła swoją matkę. 48-letnia Clauddine Blanchard znęcała się nad córką od urodzenia, więziła ją i zmusiła do udawania niepełnosprawności. Kobieta twierdziła, że podczas przedwczesnego porodu u jej córki doszło do uszkodzenia mózgu, co spowodowało u dziewczynki opóźnienie umysłowe – Gypsy Rose miała mieć zdolności 7-letniego dziecka.