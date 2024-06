Sieje spustoszenie w ogrodach. Istnieje prosty sposób, by się go pozbyć

Karczownik, to obok kretów i nornic, wyjątkowo inwazyjny szkodnik, który chętnie posili się ogrodowymi uprawami i roślinami. Podpowiadamy, jak humanitarnie, ale skutecznie pozbyć się go z naszej posesji.

Karczownik, nazywany też szczurem wodnym, to osiągający od 12 do nawet 25 cm gryzoń, który jednak potrafi dać się we znaki właścicielom działek i ogrodów. Szczególnie jeśli znajdują się one w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie te stworzenia chętnie bytują.

Podobnie jak krety, tworzy na działkach system podziemnych korytarzy, niszcząc korzenie roślin i krzewów, którymi zresztą także chętnie się żywi. Oprócz tego zjada też cebulki, owoce i warzywa. Dlatego, gdy tylko zauważysz ślady jego działań w ogrodzie, postaraj się go szybko pozbyć.

Prosty sposób na karczowniki

Warto mieć świadomość, że w Polsce karczowniki znajdują się pod ochroną, dlatego do walki z nimi należy wykorzystać humanitarne metody. Najprostszą jest przygotowanie niewielkiej pułapki z zapadkami podtrzymywanymi przez cieniutki patyczek, którą należy umieścić w wykopanym przez gryzonia tunelu.

Do środka należy włożyć np. kawałek marchewki, co przyciągnie szkodnika, który wchodząc do środka, trąci patyk, zamykając przy tym zapadkę. Następnie należy po prostu przenieść go w odległe od ogrodu miejsce i wypuścić.

Tunel wydrążony przez karczownika można też po prostu zalać wodą. Jeśli jeszcze dodasz do tego kilka kropli olejku np. lawendowego, gryzoń z pewnością nie będzie chciał tam wrócić.

Naturalne odstraszacze

Karczowniki mają też bardzo wyczulony węch, dlatego warto posadzić w ogrodzie konkretne rośliny, których zapachu te szkodniki zwyczajnie nie znoszą. Przykładem może być lawenda, mięta, czosnek, czarny bez czy aksamitki, potocznie nazywane śmierdziuchami.

