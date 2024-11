"Silverki" są w Polsce prześladowane. Przykre, co słyszą od bliskich

Alicja, Bernadetta i Marzena należą do "silverek". Przestały się farbować i zaczęły dumnie pokazywać swoje siwe włosy. Niestety każda z tych kobiet spotkała się z przykrymi komentarzami, dotyczącymi naturalnego wyglądu. "Jest taki społeczny nakaz, że kobieta powinna to robić. Jak nie farbujesz, to znaczy, że jesteś zaniedbana" - zauważyła w rozmowie z Newsweekiem Bernadetta.