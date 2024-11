Tego najbardziej wstydzą się Polacy. Tak zadeklarowało 37 proc. badanych

Jak podaje Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, wstyd to "przykre, upokarzające uczucie, spowodowane świadomością niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania (własnego lub czyjego), niewłaściwych słów, świadomością własnych lub czyich braków, błędów itp., zwykle połączone z lękiem przed opinią". Czego najbardziej wstydzą się Polki i Polacy? Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że aż 37 proc. z nas wstydzi się... wystąpień publicznych . Co jeszcze wykazało badanie socjolożek?

W poście opublikowanym na instagramowym koncie "socjolozki.pl" przeczytamy, że Polki i Polacy, poza wstydem związanym z wystąpieniami publicznymi, odczuwają to uczucie, gdy mają prosić o pomoc - na tę sytuację uwagę zwróciło 32 proc. respondentów .

Wstyd blokuje nas przed nawiązywaniem kontaktów - dotyczy to 27 proc. badanych. Dla 25 proc. wstydliwa jest własna sytuacja finansowa.

To, co zaskakujące, to wstyd związany z własnymi sukcesami - aż 21 proc. Polek i Polaków zadeklarowało, że wstydzi się mówić o swoich osiągnięciach. Na ostatnim miejscu "rankingu" znalazł się wstyd odczuwany w związku ze swoim wiekiem.