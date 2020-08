WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Singielka w podróży płaci podwójnie. "Czy to nie jest dyskryminacja?" Świat sprawia wrażenie, jakby był stworzony dla par. Podwójne siedzenia w autobusach, podwójne stoliki w restauracjach, pokoje z podwójnymi łóżkami w hotelach, zniżki do restauracji "2 w cenie 1". Dla singli szczególnie dotkliwy jest okres wakacji. Singielki w podróży (Getty Images) 20 proc. społeczeństwa w Polsce wiedzie samotne życie. Mimo to rozrywek dla singli nadal brakuje, a wszelkie miejsca publiczne zdają się o nich zapominać. Singielki i single w podróży nie mają łatwo. – Osoba podróżująca sama płaci często podwójnie, np. za pokój hotelowy. Tradycyjne biura podróży nie mają ofert dla singli. Kiedy wyjeżdżałam sama, musiałam płacić więcej – mówi Ola Lewko, która od dwóch lat organizuje wycieczki dla osób żyjących w pojedynkę. Alicja Werniewicz, stylistka gwiazd: Trendy boho, czyli jak ubiera się Los Angeles Podwójny pokój, podwójna płatność Katarzyna P. jest singielką. Pensjonat w Szczyrku pamiętała z zimowych wyjazdów w gronie znajomych. Jeździli tam od 5 lat. Tym razem chciała wypocząć w samotności. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, spakowała walizkę i pojechała na urlop. Początkowo wszystko wyglądało, tak jak wcześniej. W ofercie pensjonatu nie było pokoi jednoosobowych, ale właścicielka przydzieliła jej malutką sypialnię dla dwojga, w pakiecie z dwuosobową płatnością. – Kiedy doszło do płatności, zapytałam delikatnie, czy może jednak udałoby się troszkę taniej – relacjonuje 45-latka. W odpowiedzi usłyszała zniecierpliwione: "A co pani myśli, pokój zajęty". I choć nie było pełnego obłożenia w tym czasie, nie dostała zniżki. Teraz już wie, że więcej tam nie pojedzie. – To jest nagminne, że takie sytuacje mają miejsce. Wystarczy wejść na Booking.com i dokonać rezerwacji w dwuosobowym pokoju. Cena zawsze za pokój a nie za osobę. Gdy rezerwujesz ma dwie to cena jest taka sama jak dla jednej. Również ceny w pokojach stricte jednoosobowych to nie jest połowa dwuosobowych. Np. dwuosobowy 120 zł a jedynka 90 zł. Czy to nie dyskryminacja? – pyta samotnie podróżująca Anna. Jak informuje portal Gazetaprawna.pl droższe wakacje dla singli to standard. Według Olgi Kozłowskiej z portalu ScanTravel.pl osoby, które podróżują samotnie, muszą dopłacać do pokoju około 20 proc. jego ceny, a w hotelach najwyższej klasy różnica może dochodzić nawet do 100 proc. ceny. Z czego to wynika? Z widzimisię hotelarzy, ale nie tylko. Brytyjski Good Housekeeping Institute przeprowadził badania, w których udowodnił, że osoby żyjące samotnie wydają około 10 000 zł więcej niż ci w związkach. Badania przytoczył The Guardian i zauważył, że państwo nie ułatwia życia samotnym osobom. Samotni mają większe koszty utrzymania, więcej płacą za siłownię, wakacje itd. Nie mają też ulg podatkowych ani zniżek na usługi. Ale dyskryminacja nie dotyczy jedynie kwestii finansowych. Singielki w podróży czekają dłużej Agata pochodzi z Warszawy. W tym roku po raz pierwszy pojechała na wakacje sama, szczególnie zaskoczyło ją zachowanie personelu restauracji. Pierwsza nieprzyjemna sytuacja miała miejsce w Lublinie. 40-latka chciała zjeść obiad na świeżym powietrzu. Kiedy weszła do jednej z tamtejszych restauracji, usłyszała, że na patio nie ma już wolnych miejsc. – Jak tam zajrzałam, zobaczyłam, że było ich jeszcze dużo. Mimo to dostałam miejsce wewnątrz lokalu – wzdycha. Analogiczna sytuacja wydarzyła się w Garwolinie. W restauracji było tłoczno i zajmowały ją głównie rodziny z dziećmi, które wybrały się na "niedzielny obiadek". – Chciałam usiąść przy czteroosobowym stoliku, gdyż innych nie było. Menedżerka lokalu ostentacyjnie pytała, ile osób ze mną będzie. Ostatecznie się zgodziła, ale zapowiedziała, że może dojść do tego, że kelnerki będą oddzielały stolik, jeśli pojawią się inni chętni. Poczułam się serio dyskryminowana – wspomina. Wydało jej się to niesprawiedliwe, szczególnie, że specjalnie zjechała z trasy, żeby coś zjeść, a w okolicy nie było innej restauracji. Musiała pokornie zjeść obiad w niepewności, czy za chwilę nie zostanie przesadzona. – Niesmak pozostał – podsumowuje. Nie tylko w polskich restauracjach faworyzowane są rodziny z dziećmi. Joanna również tego doświadczyła, choć spędzała urlop w Chorwacji. – Czekałam tak długo na obsłużenie, że wyszłam. Przyszła po mnie duża rodzina i kelnerzy od razu rzucili się do ich stolika. Mi nawet karty nie podano, wzięłam sobie sama – opowiada. Pomimo tego, że kartę wzięła, poczuła się urażona, że o jej satysfakcję z usługi nikt nie zabiega. I postanowiła, że nie będzie czekać na obsłużenie. Restauracja straciła klientkę. Singielka dookoła świata Kasia samotnie podróżuje od 2014 roku. Głównie poza Europę. Wie, że takie podróżowanie ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Niewątpliwą zaletą jest to, że dzięki samotnym podróżom ma okazję skorzystać z gościnności lokalnych mieszkańców. Jednak największym minusem podróży w pojedynkę są dla niej koszty. Zauważa, że wiele firm utrudnia podróżowanie singlom. Sytuację, która spotkała ją w Kambodży, pamięta do dziś. Jedna z tamtejszych firm transportowych miała w swojej ofercie przejazd nocnym busem z jednego miasta do drugiego. Wewnątrz pojazdu znajdowały się łóżka 2-osobowe. – Kiedy chciałam kupić bilet dla siebie, poinformowano mnie, że jeżeli nie chce, żeby kogoś mi do tego łóżka przyprowadzili, to lepiej by było, żebym zapłaciła podwójną cenę, czyli zamiast 22$, to 44$ – opowiada i dodaje, że ostatecznie zmieniła plany. – Ponadto w wielu krajach jeśli chce się pewne miejsca zwiedzać, to musi być przewodnik. Oczywiście można się targować, ale biorą oni zazwyczaj za dzień, a nie za ilość osób. Dzień singla w podróży z przewodnikiem kosztuje 18$ na przykład, a dla pary od osoby tylko 9. To jest spora różnica – wzdycha. Singlom jest raźniej w grupie Ola Lewko, prowadząca biuro turystyczne wypadydlasingli.pl, doskonale rozumie niedogodności, z którymi mierzą się w podróży singielki. Sama jest jedną z nich. – Jestem po 30-tce. W moim otoczeniu znajduje się coraz mniej wolnych osób. Wielu znajomych ma już swoje rodziny, a rodziny spędzają wakacje i weekendy w inny sposób – mówi w rozmowie z WP Kobieta. Z tego powodu zaczęła wyjeżdżać sama, ale szybko przekonała się, że brakuje jej towarzystwa w podróży, a i ceny dla singli pozostawiają wiele do życzenia. Na początku zaczęła szukać kompanów własnych podróży. Wspomina, że zgłaszali się dość nieśmiało. W tym roku wypadydlasingli.pl cieszą się o wiele większą popularnością. Ola przyznaje, że chętnych jest naprawdę dużo i byłoby jeszcze więcej, gdyby nie pandemia koronawirusa, a organizacja wyjazdów sprawia jej ogromną frajdę. – Wśród naszych klientów dominują kobiety. Singielek jest statystycznie więcej niż singli. Z moich rozmów z setkami osób, które do nas dzwonią i biorą udział w naszych imprezach, wnioskuję, że kobiety są bardziej odważne, otwarte na nowe. Mają większą śmiałość do wyjazdu z zupełnie obcymi ludźmi, mają większą ciekawość i potrzebę nowych znajomości. Mężczyźni potrzebują więcej zachęty, zapewnienia, że warto, że nie powinni się obawiać sytuacji, w której nie będą nikogo znać. Czuliby się bardziej bezpiecznie, gdyby mieli przy boku kumpla. Nad mężczyznami muszę więc więcej "pracować" – żartuje.