Singielstwo pozwoliło im znaleźć miłość... do siebie samych. "Wolałam być sama, ale szczęśliwa"

- Walentynki to święto, które uwielbiam. Bardzo chciałbym je spędzić z kimś, kogo kocham. I pewnie kiedyś się to wydarzy. Uważam jednak, że nie ma lepszej osoby do celebrowania święta miłości niż my sami. Dlatego w tym roku poszedłem na trening, spotkałem się z przyjacielem, rozmawialiśmy. I to były bardzo udane walentynki, bo w zgodzie ze mną.