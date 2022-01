Siostry odnalazły się po 80 latach dzięki testom DNA. Zostały rozdzielone w czasie II wojny światowej

Halina Michałowska i Krystyna Leszczyńska odnalazły się po 80 latach dzięki testom DNA. W czasie II wojny światowej zostały rozdzielone i osierocone. Straciły rodziców i trafiły do innych domów dziecka. Kiedy dowiedziały się o swoim istnieniu, nie mogły w to uwierzyć. - Zawsze myślałam, że jestem na tym świecie sama - powiedziała Krystyna Leszczyńska w rozmowie z The Jewish Chronicle.