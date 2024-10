Były prawdziwym hitem lata 2024 . Pokochały je przede wszystkim młodsze generacje, które akceptują wyłącznie spodnie z szerokimi nogawkami. A te są po prostu skróconą do kolan wersją jeansów wide leg . Mowa oczywiście o jortsach.

W minionych miesiącach paradowała w nich przede wszystkim Julia Wieniawa , ale jak się okazuje, fanką tego modelu jest również Natalia Siwiec . Co więcej, celebrytka nie zrezygnowała z nich w związku z panoszącą się jesienią. Jak stylizuje je w nowym sezonie?

Choć Natalia Siwiec hołduje przede wszystkim stylowi boho z mnogością wzorów, frędzli i koralików, to dobrze wie, na czym polega miejski szyk. Ostatnio podzieliła się na InstaStories kulisami sesji zdjęciowej i zaprezentowała tym samym nietypową stylizację na jesień z jortsami w roli głównej .

Ale na tym nie koniec. Bo największą furorę robią w tym looku prześwitujące, czarne podkolanówki włożone do czółenek typu "peep toe". To się nazywa mieć odwagę do modowych ekstrawagancji, na które większość osób kręciłaby nosem.