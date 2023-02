Skąd się biorą paprochy w pępku? Powód jest prosty

Na szczęście problem, choć uporczywy, nie jest poważny i wystarczy codziennie podczas wieczornej kąpieli lub prysznica myć pępek, a wszelkie zanieczyszczenia szybko znikną. Co ważne, pępek należy zawsze starannie wytrzeć do sucha, aby nie rozwinęły się tam grzyby prowadzące nie tylko do nieprzyjemnego zapachu, ale i poważniejszych infekcji.