Składają wiosek. "Prawa kobiet nie mogą dłużej leżeć w zamrażarce"

23 lutego 2024 roku w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyły m.in. posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, a także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Ministra ds. równości przypomniała, do czego zobowiązały się partie lewicowe, gdy mowa o kobietach. W trakcie spotkania padły ważne słowa. - Nadszedł czas, żeby rozliczyć się z tego, o czym wszyscy mówiliśmy w kampanii wyborczej - zapowiedziała Kotula.

Przypomnijmy, że już w listopadzie 2023 roku Lewica złożyła dwa projekty dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego, które wciąż w Polsce obowiązuje. Jeden z nich wnosi o umożliwienie przerwania ciąży do 12. tygodnia, a także zawiera nowe regulacje klauzuli sumienia, na którą powołują się lekarze. Drugi natomiast mówi o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji.

Jak podkreśliła ministra, "dzisiaj każdy dzień zwłoki w sprawie procedowania ustaw aborcyjnych to jest nadszarpnięte zaufanie wszystkich tych kobiet, które czekają na zmianę tego prawa". Mając to na uwadze, klub parlamentarny Lewicy złożył w piątek 23 lutego wniosek do marszałka Sejmu o pilne procedowanie, oraz głosowanie wspomnianych ustaw aborcyjnych.