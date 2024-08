Mało kto wie, jak wygląda jego żona. Są razem ponad 50 lat

Rudi Schuberth to postać, której nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Piosenkarz, autor tekstów, satyryk i prezenter telewizyjny zjednał sobie rzeszę widzów.

Od 1983 roku jest szczęśliwym mężem Małgorzaty, z którą łączy go niezwykle silna więź. "Jesteśmy małżeństwem ze sporym stażem. Poznaliśmy się dawno temu. Ja miałam 17 lat, a mój mąż 21. Pobraliśmy się w dziesiątą rocznicę znajomości. Bardzo lubimy ze sobą przebywać. Potrafimy nawet wspólnie milczeć" — wspominała Małgorzata Schuberth w wywiadzie dla "Gali".

Piosenkarz nadal pojawia się w mediach, choć znacznie rzadziej niż kiedyś. Niedawno nagranie z jego udziałem pojawiło się na profilu kabaretu Tey w mediach społecznościowych. Fani zauważyli, że muzyk zbytnio się nie zmienił. Wciąż jest postawnym mężczyzną z charakterystycznym głosem. Nietrudno więc rozpoznać go na ulicy.

