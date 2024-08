Kończy 60 lat. Oto co mówił o rozstaniu z Cielecką

Zanim jego kariera nabrała rozpędu, był mężem Marty Kownackiej, aktorki i reżyserki castingowej. To właśnie ona zapoznała go z Magdaleną Cielecką , która już wtedy była uznawana za jedną z najlepiej rokujących polskich aktorek. Początkowo łączyła ich jedynie przyjaźń, która z czasem zamieniła się w miłość.

Ich związek był bardzo burzliwy. Co chwilę się rozstawali, aby znowu do siebie wrócić. Po sześciu latach aktorka powiedziała dość. Mimo to udało im się zachować przyjacielskie relacje. W ostatnim wywiadzie udzielonym Żurnaliście aktor opowiedział o tym, czy media przysłużyły się do rozpadu ich związku.

- Myślę, że przeszkadzają. Media szukają sensacji. Nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Nie miałem czasu obserwować tego, co się dzieje wokół. Gdybym wiedział, może bym to lepiej rozegrał - tłumaczył.