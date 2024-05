Skończyła 65 lat. Oto co mówi o swojej bezdzietności

24 maja 2024 roku Grażyna Torbicka skończyła 65 lat. Od ponad czterech dekad jest w związku małżeńskim z kardiochirurgiem. Para nie doczekała się potomstwa, co bywa źródłem domysłów i plotek. - To moja sprawa - mówi prezenterka.

Talent odziedziczyła po matce. Krystyna Loska przez ponad 30 lat pracowała w Telewizji Polskiej i chociaż przeszła na emeryturę w 1994 roku, nadal uważana jest za jedną z najlepszych spikerek w Polsce. Jej córka do TVP trafiła w 1985 roku i również zaskarbiła sobie sympatię widzów.

Grażyna Torbicka nie ma dzieci. "Są różne przyczyny"

Choć jej kariera trwa już niemal cztery dekady, a jeszcze dłużej jest żoną, o jej życiu prywatnym wiadomo tak naprawdę niewiele. Niechętnie opowiada publicznie o związku z kardiochirurgiem Adamem Torbickim, którego poślubiła na początku lat 80. Para dba o swoją prywatność, a Torbicka rzadko uchyla rąbka tajemnicy.

Jednym z nielicznych wyjątków był wywiad udzielony w 2023 roku magazynowi "Zwierciadło". W rozmowie poruszyła wyjątkowo intymną kwestię, jaką jest bezdzietność. Torbiccy nie doczekali się potomstwa, co bywało źródłem domysłów i plotek.

- Dziś to już się trochę zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu w pewnych środowiskach występowała stygmatyzacja kobiety z powodu tego, że nie ma dzieci - nie chce, czy tak się jej życie ułożyło, że ich nie ma. (...) Są różne przyczyny takiego stanu, ale jedno jest pewne - tylko do ciebie zależy, czy będziesz z tego powodu sfrustrowana i nieszczęśliwa. Trzeba odciąć się od tych szeptów za plecami - powiedziała.

"Jakby były we mnie dwie Grażyny". Mówi o braku dzieci

To jednak nie pierwszy raz, gdy dziennikarka wspomniała o braku potomstwa. - Niektórzy twierdzą, że to dzieci scalają, ale my jesteśmy przykładem, że nie mając dzieci, można żyć szczęśliwie - przekazała kiedyś "Super Expressowi". Z kolei na łamach "Życia na gorąco" stwierdziła, że publiczna dyskusja o jej bezdzietności jest "absurdalna".

- Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi: czy to jest temat do publicznej dyskusji? To moja sprawa - skomentowała.

Adama Torbickiego poślubiła w 1981 roku. W pewnym sensie zeswatał ich przyszły teść prezenterki. To on przeprowadzał wstępne badania, które musiała wykonać przed egzaminem na prawo jazdy. Następnie skierował ją do kardiologa - prywatnie jego syna.

