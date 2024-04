Skończyłaś 55 lat? Możesz dostać kilka tysięcy złotych

Chcesz dostać świadczenie? Oto najważniejsze informacje

Jak już wspomnieliśmy, "kompensówka" przysługuje pedagogom, którzy mają więcej niż 55 lat w przypadku kobiet, i co najmniej 60, gdy mowa o mężczyznach. Jednak nie jest to jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, aby dostać pieniądze. Niezwykle ważny jest też staż naszej pracy w placówkach oświatowych, który nie może być krótszy niż 30 lat. Co więcej, 20 lat przepracowanych "w wymiarze przynajmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć".