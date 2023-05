Skradał się do ogrodzenia. Nagrała z ukrycia, co robił z jej psami

Kimberly siedziała w domu. Nagle przez szybę zobaczyła swojego sąsiada, który zbliża się do ogrodzenia. Chwyciła za telefon i nagrała bardzo rozczulają chwilę. Wideo zachwyciło setki internautów.

Sąsiadem Handberrych jest 94-letni pan Bill. Gdy pierwszy raz zbliżył się do jej podwórka, nie wiedziała, czego może się spodziewać i jakie ma intencje. Po chwili jednak zdała sobie sprawę, że Bill po prostu kocha zwierzęta. Nie mógł powstrzymać się przed okazaniem im czułości. Teraz wita się z psami regularnie.

Bill nie może sobie pozwolić na adopcję własnego pupila, więc bezgraniczną sympatię do zwierząt przelewa na psy należące do sąsiadów.

Codziennie wita się z zaprzyjaźnionymi golden retrieverami oraz dokarmia je drobnymi przysmakami. Smakołyki rozdziela zawsze w równych ilościach tak, by żaden z pupili nie czuł się poszkodowany.

Ostatnio przez dwa dni w okolicy padał ulewny deszcz, a Charlie i Doug całe dnie przesiadywali w domu. Gdy tylko wróciło słońce i Bill zauważył psy w ogrodzie, od razu do nic podszedł i zaoferował im przysmaki. Widać, że miłość ta jest odwzajemniona, bo pieski kochają towarzystwo Billa.

