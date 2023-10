Skradła show na urodzinach. Koronkowe rajstopy wracają do łask

- Nie, wbrew pozorom to wcale nie jest Halloween. To są urodziny sześciolatka - wyznała z przymrużeniem oka Agnieszka Woźniak-Starak. Koniec października to czas, w którym gwiazdy coraz częściej przebierają się w nieszablonowe stroje i uczestniczą w maskaradach. Chociaż celem halloweenowej kreacji jest mrozić krew w żyłach, to Agnieszka Woźniak-Starak przemyciła do swojej mrocznej stylizacji element, który zasiada na szczycie najgorętszych trendów tego sezonu i czaruje elegancją jak z poprzedniej epoki.