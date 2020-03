WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 wesele oprac. Katarzyna Dobrzyńska wczoraj (20:24) Skradła show pannie młodej. "Widać było, że chodziła ze skwaszoną mina" Bartek miał okazję być niedawno na weselu. Twierdzi, ze on bawił się świetnie w przeciwieństwie do świeżo upieczonej żony. Panna młoda miała nietęgą minę, gdy zobaczyła partnerkę swojego kuzyna. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Skradła show pannie młodej (Istock) Nie można powiedzieć, że panna młoda dokładnie planowała ten dzień i wszystko było takie, jak sobie wymarzyła. Bartek nie ukrywa, że wesele było z miłości, ale nie było to jedynym powodem. Państwo młodzi spodziewali się dziecka. "Chłopak 28 lat, dziewczyna 23, brzuch lekko widoczny. Moja kuzynka, jako pani młoda wyglądała naprawdę bardzo ładnie. No wiadomo, że w takim dniu to ona powinna być najważniejsza" – opisywał na forum WP Kafeteria. Skradła show pannie młodej Chociaż to panna młoda była w bieli i miała długi welon, to jednak całą uwagę skradła tajemnicza partnerka jej starszego kuzyna. Kobieta miała na sobie obcisły kombinezon w ciemnym kolorze i wysokie szpilki. Panowie oglądali się za nią, a panie podpytywały, gdzie kupiła torebkę czy buty. "Wyglądała nieziemsko, ale to chyba dla dlatego, że nie ubrała się typowo na wesele, tylko jak na kolację biznesową. Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Poza tym bardzo ładna, zgrabna i wysoka. Jakoś specjalnie się nie afiszowała, ale robiła furorę. Każdy tylko zerkał na nią. Po pani młodej widać było, że jest niezadowolona z konkurencji, bo chodziła ze skwaszoną miną" – dodał. Internauci chętnie komentowali wątek i opowiadali podobne historie z ich imprez. "Mam nadzieję, że to wyszło przypadkiem i partnerka nie miała złych zamiarów, tylko zwyczajnie jest piękną kobietą. Panna młoda nie powinna mieć do niej pretensji, tylko raczej powinna okazać wsparcie i tez na przykład ją skomplementować. Myślę, że zrobiłoby się jej lepiej niż wtedy, gdy pałała zazdrością" – zauważył forumowicz. "Myślę, że się tak wyróżniała, bo nie przyszła w typowej sukience. Uważam też, że nie chciała skraść show, a tylko ładnie wyglądać. Kobiety powinny się wspierać, a nie sobie zazdrościć" – skomentował inny użytkownik forum. "Po weselach zawsze wszyscy siedzą, obgadują i wytykają, co było nie tak. Już lepiej niech gadają o tej panience, niż o tym, że rosół był zimny, panna młoda miała za mocny makijaż, a orkiestra bez pojęcia waliła w klawisze. Właściwie to dziewczyna zrobiła ci przysługę" – zauważył kolejny obserwator wątku.