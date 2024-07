Skutki mogą być opłakane. Kiedy lepiej unikać malowania paznokci?

Ok, rozumiem

Pomalowane, pięknie wyglądające paznokcie nie zawsze muszą równać się zdrowym płytkom. Bowiem korzystanie z hybrydowych czy tradycyjnych lakierów do paznokci może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Istnieją pewne grupy osób, które wręcz powinny unikać wykonywania stylizacji manicure i pedicure.

Dla wielu kobiet pomalowane paznokcie są nieodłącznym elementem ich kobiecości. Do manicure'u przykładają tak wielką wagę, jak do pielęgnacji cery. Głęboki kolor, idealnie wypiłowany kształt i błyszczące wykończenie paznokci są dla nich odzwierciedleniem dopracowanego wizerunku i sposobem na wyrażenie własnego stylu. Jednak warto mieć na uwadze, że pod warstwą lakieru może dochodzić do uszkodzeń, które są zarówno widoczne, jak i odczuwalne.

Co wybrać – lakier klasyczny czy hybrydowy?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla entuzjastek malowania paznokci są klasyczne lakiery do paznokci. Ważny jest również wybór koloru – im ciemniejszy lakier, tym trudniej go zmyć, co może być bardziej szkodliwe dla płytki paznokcia. Trwałe lakiery, które długo utrzymują się na paznokciach, często wymagają zmywania przy użyciu acetonu, który nie tylko wysusza płytkę, ale może także przenikać do łożyska paznokcia.

Lakiery hybrydowe uchodzą za bezpieczne, pod warunkiem, że są stosowane sporadycznie. Substancje chemiczne zawarte w lakierach mogą przenikać do organizmu. Szczególnie niebezpieczne jest naświetlanie opiłowanej płytki w lampach UV, co może prowadzić do żółknięcia, osłabienia, łamliwości, a nawet kruszenia się paznokci.

Kto nie powinien malować paznokci?

Istnieją osoby, które powinny zrezygnować z malowania paznokci. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mają nawracające stany zapalne opuszków palców. Lakiery są także niewskazane dla osób z grzybicą i drożdżycą paznokci, ponieważ wilgoć wokół paznokcia sprzyja rozwojowi mikroorganizmów.

Osoby, które mają zaplanowaną operację, powinny zrezygnować z lakierów hybrydowych, ponieważ gruba warstwa lakieru może utrudniać przepływ fal świetlnych i pomiar nasycenia krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru.

Dodatkowo, malowanie paznokci nie jest zalecane dla osób uczulonych na składniki lakierów, tych zmagających się z rozwarstwianiem płytki czy chorujących na bielactwo. Lakierów nie powinny też używać dzieci.

