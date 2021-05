Weronika Rosati o konflikcie z Kingą Rusin. "Nie chcę brać udziału w dyskusjach, które są poniżej pewnego poziomu"

– Ludzie angażują się w jakiś sposób w sytuacje, które są naprawdę niegodne uwagi. Jest tyle ważniejszych tematów, naprawdę mamy poważniejsze problemy i myślę, że pandemia jest takim czasem, kiedy bardzo ważne jest, by nawzajem mieć do siebie szacunek, wyrozumiałość i wsparcie, bo zniszczyła wiele żyć i jest to tragiczny czas – powiedziała Weronika, po czym powstrzymała dziennikarza, który ewidentnie chciał drążyć temat Rusin. "Nie ma co o niej mówić, już trzy pytania poświęcamy jej"