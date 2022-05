Słońce, wiatr i słona woda. Jak właściwie dbać o włosy w sezonie letnim?

Zabezpieczamy skórę odpowiednimi kremami, ale nie zawsze pamiętamy, by chronić przed słońcem włosy. Warto o tym jednak pamiętać, zwłaszcza kiedy dzień jest upalny, a my spędzamy go na plaży, górskich szlakach lub w mieście. Wystarczy chusta, modny kapelusz lub czapka z daszkiem, by osłonić fryzurę przed szkodliwym promieniowaniem UV.