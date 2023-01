Śmierć 41-letniej pacjentki po cięciu cesarskim. Prokuratura komentuje

- Aktualnie oczekujemy na wyniki tejże sekcji, na chwilę obecną nie wpłynęły one do akt sprawy. Prokuratura podjęła także działania zmierzające do zabezpieczenia dokumentacji medycznej, częściowo ją pozyskując i będzie kontynuować czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia sprawy, a przede wszystkim do ustalenia przyczyny zgonu - dodała Katarzyna Duda.