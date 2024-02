"Smoczy" napój to zdrowotna bomba. W PRL‑u pito go na potęgę

Jednak nie to czyni ją tak wyjątkową. Napój zawiera więcej enzymów i mikroelementów niż popularne odmiany. Ceni się jego właściwości odchudzające, za które odpowiadają polifenole przyspieszające przemianę materii i ułatwiające trawienie a także regulujące wydzielanie żółci.

"Smocza herbata" zalecana jest również ciśnieniowcom oraz osobom walczącym z wysokim poziomem cholesterolu. To prawdziwa skarbnica cennych pierwiastków, m.in. wapnia i fluoru, zatem dobrze będzie wpływać także na kości. Oprócz tego znajdziemy w niej żelazo, magnez i mangan.

Wiele osób uważa także, że czerwony napój pobudza pamięć. Udowodnione jest natomiast jej pozytywny wpływ na walkę z wolnymi rodnikami. Zawartość flawonoidów i antyoksydantów sprawia, że działa także przeciwzapalnie i odtruwająco, a nawet przeciwrakowo. Warto włączyć ją do diety w okresach osłabionej odporności czy infekcji. A najlepiej pić jedną filiżankę "smoczej herbaty" każdego dnia.

