Smoky ice. Myślisz o zmianie? Skorzystaj z prawdziwego hitu w koloryzacji włosów na jesień 2020

Smoky ice – jak wygląda koloryzacja?

Smoky hair to popielaty blond z jasnymi refleksami, dzięki czemu można uzyskać tytułowy efekt przydymienia. Najważniejsze jest to, aby kolor przypominał lekko lodowy odcień, nawet wpadający w niebieską poświatę. Właśnie smoky ice będzie ważniejszą propozycją koloryzacji na jesień, ponieważ doskonale wpisuje się we wszystkie możliwe trendy. W zależności od naturalnego koloru włosów, można uzyskać fioletowe albo mocno granatowe refleksy. Chcąc uzyskać smoky ice najlepiej wybrać się do fryzjera, który odpowiednio dobierze tonację. W przypadku tej koloryzacji należy pasma rozjaśnić, a dopiero potem nałożyć chłodne pigmenty. Jeśli zależy ci na przedłużeniu trwałości smoky ice, regularnie zacznij stosować fioletowy szamponoraz dopasowaną odżywkę.