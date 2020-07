Kolor włosów 2020. Postaw na Undone Blonde, czyli inspirowany naturalnym wyglądem odcień

Ponownie w trendach fryzjerskich króluje naturalność, co wiąże się z modnym kolorem włosów 2020. Co się pod tym kryje? Koloryzacja Undone Blonde, który dodaje pasmom świeżości i zdrowego odcienia. Kolejnym atutem jest fakt, że ten delikatny kolor fantastycznie pasuje do każdego typu urody.

Kolor włosów 2020 stawia przede wszystkim na naturalność i subtelność. (Pixabay)