Smutne urodziny Edyty Olszówki. Dzień wcześniej straciła bliską osobę

Trudny wybór drogi życiowej

Związek z Piotrem Machalicą

Aktorka zakochała się w nim, gdy miała 29 lat. Znany aktor był wtedy w długoletnim związku małżeńskim i miał dwoje dzieci. Na początku Edyta i Piotr ograniczali swoją znajomość do pracy, później pojawiła się również przyjaźń. W końcu między aktorami wybuchł ognisty romans.

– Zawsze wierzyłam, że któregoś dnia zjawi się książę na białym koniu. Ale nigdy nie spodziewałam się, że to będzie ten człowiek. Związek zrodził się z przyjaźni. Na początku nie miało to nic wspólnego z miłością – opowiadała później w wywiadach Olszówka. Związek Olszówki z Piotrem Machalicą zakończył się w 2013 roku. Od tego momentu aktorka nie ułożyła sobie życia miłosnego.

– Mimo że nie jesteśmy ze sobą (...) to mam do Edyty ogromny sentyment i szacunek. Rzadko się widujemy, ale jak już nam się uda spotkać, to wtedy bardzo lubimy ze sobą rozmawiać. (...) Mamy jednak w swojej relacji otwartość i gdy już rozmawiamy, nie ma w tym żadnej ściemy. Nie owijamy w bawełnę – opowiadał.