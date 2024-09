Wylej pod pomidory. Będą wielkie i soczyste

Pomidory to jedno z najpopularniejszych warzyw w polskich ogrodach i na działkach. Wielu ogrodników marzy o dorodnych, soczystych owocach, które będą cieszyć podniebienie aż do późnej jesieni.

Prowadzenie własnego ogrodu to nie lada wyzwanie. Aby to osiągnąć, kluczowe jest odpowiednie podlewanie i dostarczanie pomidorom niezbędnych składników odżywczych.

Drożdże to naturalne źródło witamin z grupy B, które stymulują wzrost roślin, a także pomagają w rozwoju pożytecznych mikroorganizmów w glebie, co pozytywnie wpływa na zdrowie korzeni pomidorów. Cukier przyspiesza fermentację i ułatwia drożdżom działanie.

Rozkrusz drożdże i wymieszaj je z cukrem w ciepłej wodzie. Pozostaw na kilka godzin, aby składniki dobrze się połączyły, a drożdże zaczęły działać. Po tym czasie mikstura jest gotowa do użycia. Najlepiej podlewać nią pomidory w godzinach wieczornych lub porannych, co dwa tygodnie, aby rośliny mogły w pełni skorzystać z dostarczonych składników.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!