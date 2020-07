Soda kalcynowana. Ekologiczny środek, który powinnaś mieć w domu

Soda kalcynowana to produkt przyjazny środowisku i jednocześnie skuteczny. Bez trudu rozprawi się m.in. z plamami na ubraniach czy zakamienionymi urządzeniami.

Na początku warto zaznaczyć, że soda kalcynowana to nie to samo co soda oczyszczona. Różnią się one składem chemicznym oraz właściwościami. Soda kalcynowana występuje w postaci białego proszku, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w przeciwieństwie do sody oczyszczonej.

Soda kalcynowana - jak zrobić

Gotową sodę kalcynowaną można kupić w sklepach, ale również i przygotować samodzielnie w domu. Co ciekawe robią się nią z... sody oczyszczonej. Wysyp na blachę do pieczenia dwie szklanki sody oczyszczonej i włóż na godzinę do piekarnika ustawionego na temperaturę 200 stopni Celsjusza. Co kilkanaście minut przemieszaj łyżką proszek i gotowe.

Soda kalcynowana - zastosowanie

Soda kalcynowana cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ można zastąpić nią wiele chemicznych środków piorących i czyszczących. Sodą kalcynowaną można wybielić ubrania, usunąć plamy, zdezynfekować kuchnię i łazienkę, umyć szyby czy podłogi.

Z sody kalcynowanej można łatwo przygotować naturalny proszek do prania. Wymieszaj sodę z płatkami mydlanymi i zamknij w szczelnym słoiku, a następnie dodawaj po dwie łyżki do każdego prania. Szybko zobaczysz, że twoje ubrania będą wyglądały na bardziej świeże i czystsze. Co ważne soda kalcynowana nie uczula, dlatego może być używania do prania ubrań alergików czy małych dzieci.

Soda kalcynowana świetnie radzi sobie z żółtymi plamami na białych ubraniach. Wymieszaj sodę z odrobiną wody utlenionej, a następnie nałóż gęstą papkę na plamę i potrzyj np. szczoteczką do zębów. Po wyschnięciu wypierz ubranie w pralce.

Sodę kalcynowaną można wykorzystać również podczas sprzątania. Nanieś ją na zabrudzone miejsca w łazience czy kuchni, a następnie wyszoruj i spłucz wodą.

