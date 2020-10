Sonia Bohosiewicz złapana za biust przez statystę. "Byłam zaskoczona"

44-letnia aktorka udostępniła screen, na którym widać dokładnie, że zatrudniony do wspólnej sceny statysta posunął się za daleko. "Ja też byłam zaskoczona ręką pana Michała statysty. Zadaniem był niewinny taniec, ale ... No cóż. Krew nie woda" – skomentowała zachowanie serialowego partnera Bohosiewicz. Jej mina mówiła wiele, zresztą "pana Michała" także.

Sonia Bohosiewicz i statysta

Czy rzeczywiście to takie zabawne, gdy obcy mężczyzna, którego przed chwilą się poznało, łapie nas za biust? Bohosiewicz podeszła do sprawy z dystansem, choć to nie zmienia faktu, że zachowanie pana statysty nie powinno mieć miejsca. Wierzymy jednak, że za swój mało kulturalny gest przeprosił.