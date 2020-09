Sos do spaghetti. Wypróbuj domowej wersji, która zachwyci wszystkich domowników

Sos do spaghetti na pewno wielokrotnie pojawia się na stołach w wielu domach. W końcu przepadają za nim i dzieci i dorośli, a w połączeniu z makaronem oraz innymi dodatkami stanowi bardzo smaczne urozmaicenie codziennych obiadów. Co powiesz na typowo domowy sos do spaghetti?

Wśród ofert wielu znanych producentów żywności możesz spotkać się z wieloma gotowymi sosami do spaghetti, ale są one naładowane chemią oraz szkodliwymi konserwantami. Lepiej poświęcić więcej czasu w domu, aby szybko i łatwo przygotować ponadczasowe danie. Własnoręcznie przyrządzony sos do spaghetti jeszcze lepiej smakuje, niż myślisz.

Sos do spaghetti – przydatne wskazówki

Przygotowując sos do spaghetti warto pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Jeśli zauważysz, że domowy sos jest za rzadki wystarczy dodać odrobinę przecieru pomidorowego i nie przykrywać pokrywką – woda odparuje, a sos zgęstnieje. W poniższym przepisie do sosu do spaghetti wykorzystuje się pomidory z puszki, ale możesz również zdecydować się na świeże warzywa. Wówczas przygotowanie potrawy nieco się wydłuży, aby woda z pomidorów odparowała.

Sos do spaghetti – domowy przepis

Składniki:

2 puszki krojonych pomidorów (około 800 g);

30 dag mięsa mielonego;

cebula;

2 ząbki czosnku;

olej rzepakowy;

sól i pieprz;

oregano i bazylia.

Przygotowanie:

1. Na początek obierz cebulę i pokrój ją w kostkę, a czosnek przepuść przez praskę.

2. Na rozgrzany olej wrzuć cebulę i czekaj aż się zeszkli. Dopiero wtedy dodaj czosnek i dopraw solą.

3. Dodaj mięso mielone – smaż do odparowania całego płynu. Mięso musi być lekko podsmażone.

4. Pomidory z puszek przelej do miski i rozdrobnij blenderem.

5. Dodaj pomidory do mięsa, doprawiając przy okazji solą i pieprzem. Smaż aż sos zgęstnieje.

6. Pod koniec dodaj bazylię oraz oregano.

7. Gotuj makaron spaghetti w dużej ilości osolonej wody.

8. Po ugotowaniu wyłóż makron, a na jego wierzch polej sos.

9. Możesz posypać danie startym parmezanem.

