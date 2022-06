Spacerowała z synem. Nieznajoma nie mogła się powstrzymać od komentarza

- To wzmacnia w nas pewność siebie jako rodzica. Jest też potrzeba edukacji społeczeństwa na temat udzielania rad w sposób właściwy – nie oceniający, a wspierający rodziców. Temu ma służyć akcja społeczna "Nie mów mi jak". Na pewno pomocne są pytania otwarte i przestrzeń pozostawiona dla rodzica, by mógł się zastanowić i przemyśleć sposób postępowania. Chodzi to, by podpowiadać, dzielić się swoim doświadczeniem, ale nie wywierać na nim presji postąpienia w jakiś określony sposób, bo to zrodzi w nim frustrację i doprowadzi do wypalenia. Zapytajmy: Czego potrzebujesz, co czujesz? Co możesz czy zamierzasz zrobić? Jakie według ciebie jest wyjście z sytuacji? Jaki może być pierwszy krok? - podaje przykłady Katarzyna Żukow-Tapioles, psycholożka.