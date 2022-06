9 tys. zł przelewem za promocję do następnej klasy? "To prowadzi do wychowania typowego materialisty"

- Co mnie jednak zaskakuje to stawki, jakie faktycznie są "wypłacane" dzieciom przez rodziców. 9 tys. zł za promocję do następnej klasy? To akurat według mnie przesada. Syn powiedział mi raz, że kolega dostał 1000 zł za czerwony pasek na świadectwie, a inny kolega dostaje 5 zł lub 10 zł za dobre oceny. Chociaż mimo to myślę, że nie ma co przesadzać. Dziecko może dostać nagrodę, ale nie wypłatę. Na wypłatę to się teraz uczy - podsumowuje Agnieszka.