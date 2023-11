Spędziła 8 lat w zakonie. Mówi, co działo się za zamkniętymi drzwiami

Aleksandra Wojciechowicz niemal osiem lat spędziła w zamknięciu w klasztorze Karmelitanek Bosych. Obecnie pracuje jako coach. Opowiada, co działo się za zamkniętymi drzwiami i jak radziła sobie po powrocie do rzeczywistości.

Na swojej drodze spotkała jednak przeszkodę. Siostry, do których pojechała, na początku nie chciały jej przyjąć. Uważały, że jest za młoda. Szybko jednak udało się je przekonać. Po dwóch miesiącach zamieszkała w klasztorze karmelitanek bosych.

Mają też restrykcyjną dietę. - Pościłyśmy i nie jadłyśmy mięsa. To była ofiara za Kościół, za zbawienie świata i wszystkich potrzebujących - wytłumaczyła Aleksandra.

Aleksandra Wojciechowicz po ośmiu latach odeszła z klasztoru. Dalej jest jednak osobą wierzącą. Co ciekawe, opuszczenie zgromadzenia nie było jej decyzją.

Gdy wygasły jej śluby czasowe, przyszedł czas na złożenie ślubów wieczystych. Choć wszystko było już prawie gotowe, ostatecznie nie dopuściła do nich siostra przełożona.

Zapytana o to, jak radziła sobie poza klasztorem, odpowiedziała:

- Na świecie jest łatwiej, więc to nie było nic trudnego.

- Ludzie mieli już smartfony. Ja wciąż miałam taki zwykły telefon, gdzie musiałam "wystukać" SMS-a. Wszystkiego szybko się jednak nauczyłam, to było bardzo proste.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!