Spełniły marzenie o ślubie. W Polsce nie ma mocy prawnej

Marta Warchoł i Iwona Widomska od lat należą do społeczności LGBT+. Zależy im także na tym, by osoby będące w związkach jednopłciowych miały szansę na stworzenie pełnoprawnej rodziny. Niestety w Polsce wciąż jest to niemożliwe. One jednak postanowiły mimo wszystko spełnić marzenia o ślubie i weselu. Jak wyglądała ich uroczystość i czego życzyli im goście? Zdradziły to w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".