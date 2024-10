- Zrobiłam to przed moją pierwszą daleką podróżą. Uważam, że to zupełnie normalna rzecz. Nie rozumiem, czemu budzi takie emocje - powiedziała Renata Pałys Plejadzie.

Na spisaniu testamentu jednak nie stanęło, ponieważ Renata Pałys zaplanowała także swój pogrzeb. Członkowie rodziny aktorki zostali poinformowani o jego szczegółach. Postawiła im jednak nie lada wyzwanie. To, czego sobie zażyczyła, wiąże się z karą.

Życzenie Renaty Pałys może zakończyć się jednak dla osoby wykonującej takie polecenie grzywną do nawet pięciu tys. zł bądź miesiącem pozbawienia wolności.

