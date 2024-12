Mimo że nakładamy na nią poszewkę, to i tak z czasem potrafi stać się żółta. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą wilgoci. W nocy pocimy się, idziemy spać w mokrych włosach i aplikujemy na twarz oraz ciało kremy oraz balsamy. Dodatkowo nasz organizm wydziela naturalne oleje w skórze i włosach oraz ślinę, które są odpowiedzialne za powstałe przebarwienia i kondycję naszej poduszki. Jednak czy konieczne jest kupno nowej, kiedy ta pożółknie? Tę wątpliwość wreszcie rozwiał ekspert.

Ważną kwestią jest także pranie nie tylko pościeli, ale także kołdry i poduszki. Są one siedliskiem wielu bakterii i roztoczy, a dodatkowo zbiera się na nich łój i naskórek. Temperatura, która pozwoli zabić zarazki to 60 stopni Celsjusza. Zanim jednak wstawisz pranie, weź pod uwagę zalecenia producenta, aby uniknąć zdeformowania lub zniszczenia.

Zmieniasz pościel raz w miesiącu? To ogromny błąd

Dodatkowo lekarz zwraca uwagę na to kiedy absolutnie powinniśmy wymienić naszą poduszkę.

