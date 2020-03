WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Spódnice na wiosnę, które będą królowały w nadchodzącym sezonie Lekkie i zwiewne albo dopasowane i podkreślające sylwetkę. Spódnice to zdecydowanie must have nadchodzącej wiosny. Jakie modele będą królowały na ulicach miast? Sprawdzamy najmodniejsze spódnice na wiosnę 2020! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Shutterstock.com) Spódnice na wiosnę – najgorętsze trendy z wybiegów Prada, Victoria Beckham, Dior, Gucci – projektanci najpopularniejszych domów mody w tym sezonie są zgodni: najmodniejsze spódnice na wiosnę 2020 mają długość midi. Klasyczne modele w kształcie trapezów perfekcyjnie sprawdzą się w biurze. Nonszalanckie plisowane solejki nosimy na luzie – do trampek i espadryli. A efektowne spódnice midi w modne printy będą idealną bazą stylizacji na wiosenne imprezy. Co poza tym? U Chanel podpatrzyliśmy kraciaste mini-spódniczki z tweedu, które najlepiej wyglądają w komplecie z marynarką w ten sam wzór i czółenkami na słupku. Z kolei kolekcje sieciówek zdominowały dwa specyficzne typy materiałów – eko-skóra i jeans. Skórzane spódnice nosimy nie tylko na imprezy, a jeansowe zestawiamy ze spranymi t-shirtami lub krótkimi bluzami sportowymi. Jedno jest pewne: stylowych spódnic w tym sezonie nie może zabraknąć w żadnej kobiecej szafie! Podpowiadamy, jak znaleźć te najmodniejsze i najbardziej uniwersalne! Spódnice midi na wiosnę – nie tylko plisowane solejki Są eleganckie, a zarazem niebywale kobiece. Bezpieczna długość za kolano od dłuższego czasu święci triumf na światowych wybiegach, a przekonanych do niej kobiet przybywa z sezonu na sezon. Nic dziwnego. Spódnica midi dobrze sprawdzi się zarówno w stylizacji do biura, jak i na przyjęcie czy luźne spotkanie ze znajomymi. Grunt to znaleźć odpowiedni krój, kolor i wzór! Do oficjalnej, biurowej garderoby dobierz prostą spódnicę za kolano – ołówkową lub trapezową. Idealnym wyborem będą nie tylko modele w szarości, czerni czy granacie, ale też w modnych kolorach wiosny – beżu, brązie czy classic blue. Perfekcyjnie sprawdzi się tu również krata lub matowa skóra w stonowanych barwach. Tego typu spódnice midi doskonale zagrają z białą koszulą czy koszulową bluzką z fontaziem. Materiały prasowe Podziel się Spódnice w kwiaty – 100% wiosny w wiośnie Midi na wyjątkową okazję? Postaw na spódnicę w kwiatowy wzór, którą z powodzeniem wykorzystasz przy takich wiosennych uroczystościach, jak komunie, rocznice czy wesela. Stylizacja ze spódnicą w kwiaty może okazać się doskonałą alternatywą dla sukienki, bo obydwie jej części możesz wkomponowywać w inne, oryginalne outfity. Spódnica w kwiaty wbrew pozorom jest bardzo uniwersalnym elementem garderoby! Na wiosenne przyjęcie możemy wystylizować ją z pastelowymi szpilkami i efektowną koszulą. W połączeniu z białym t-shirtem, trampkami i jeansową kurtką stworzy niebanalny zestaw na luzie. A w towarzystwie sandałków na obcasie i topu na ramiączkach będzie idealnym wyborem na imprezę. – podpowiada Renata Dura z redakcji portalu allani.pl Graficzne kwiaty, drobna łączka, spódnice midi czy falbaniaste mini – wybór tego typu modeli jest w tym sezonie ogromny, więc przebieraj do woli i znajdź idealną spódnicę w kwiaty na wiosnę 2020! Materiały prasowe Podziel się Jeansowe spódnice – casual w stylu lat 90. Ogromna część wiosennych trendów należy też do denimu. W tym sezonie stawiamy nie tylko na jeansy w najróżniejszych krojach, ale też na inspirowane stylem ostatniej dekady XX wieku jeansowe spódnice. Hitem są mini-spódniczki z denimu w kształcie trapezu zapinane z przodu na rząd guzików, ale do łask wracają też nieco zapomniane jeansowe midi, które podobnie, jak w latach 90. połączymy ze sneakersami i bluzami sportowymi. Na topie są także jeansowe komplety złożone z jeansowej spódnicy i jeansowej kurtki lub koszuli. Nosimy je do wiosennych botków, białych trampek albo zamszowych mokasynów w odważnych kolorach. Materiały prasowe Podziel się Mini na 1000 sposobów – najmodniejsze krótkie spódnice na wiosnę 2020 Lubisz pokazywać nogi? Dobra wiadomość: topowi projektanci nie zapomnieli również o spódnicach mini! Wiosna należeć będzie do tych o prostych formach trapezu lub ołówka zarówno w eleganckiej wersji – w kratę, z tweedu, jak u Chanel, jak i w mniej formalnych wariantach - z jeansu, zamszu czy dzianiny. Jak nosić spódnice mini tej wiosny? Eleganckie modele łącz z czółenkami na słupku, np. słynnymi butami mary jane zapinanymi na pasek przy kostce. Z kolei casualowe mini-spódniczki ubieraj do sneakersów, t-shirtów i ciężkich, rockowych botków, które z mody nie wychodzą od lat! Materiały prasowe Podziel się