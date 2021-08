Spodnie z Mohito kupisz teraz za 29 zł! Ten model to hit na jesień

Spodnie chinosy – do czego nosić?

Choć w cieplejsze jesienne dni śmiało możemy wybrać sukienkę jako bazę naszej stylizacji, to w nieco bardziej chłodną aurę wolimy ubierać spodnie. Model z Mohito sprawdzi się do pracy czy na lunch z koleżankami. Sieciówkowe chinosy można śmiało założyć do płaszcza i półbutów lub szpilek, ale sprawdzą się również do marynarki i sneakersów, gdzie połączymy elegancję ze stylem streetwearowym.